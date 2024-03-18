ميسي يغيب عن وديتي الأرجنتين مع السلفادور وكوستاريكا

ابتعد ابن الـ36 عاما عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن.

يخوض المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، المتوج في نهاية 2022 بلقبه المونديالي الثالث، مبارتيه الوديتين المقررتين، الجمعة والثلاثاء، في الولايات المتحدة من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية، وذلك وفق رابطة الدوري الأميركي الذي يدافع فيه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن ألوان إنتر ميامي.

وأعلنت رابطة الدوري الأميركي لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب ميسي عن تشكيلة أبطال العالم ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور، الجمعة في فيلادلفيا وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجليس، في إطار التحضيرات لكوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أي بيان بشأن غياب ميسي من عدمه.

وابتعد ابن الـ36 عاما عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1، السبت، في الدوري الأميركي.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في هاتين المباراتين أيضا نجم روما الإيطالي باولو ديبالا الذي يعاني من مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب لويس سكالوني الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليساندرو مارتينيس، المتعافي من إصابة تعرض لها في أوائل شباط/ فبراير 2024.