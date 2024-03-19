إصابة تبعد روميلو لوكاكو عن مباراة بلجيكا مع إيرلندا

أكد المنتخب البلجيكي، اليوم الثلاثاء، أن لوكاكو غير جاهز لمواجهة إيرلندا "بسبب زيادة طفيفة في أربية الفخذ".

يغيب مهاجم المنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو، عن المباراة الودية مع إيرلندا، نهاية هذا الأسبوع، بسبب إصابة في الفخذ.

وغاب لوكاكو عن مباراة روما في الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي، بسبب إصابة في الفخذ ثم لعب 85 دقيقة، يوم الأحد، في فوز روما 1-0 على ساسولو في الدوري الإيطالي.

وأعلن المنتخب البلجيكي، اليوم الثلاثاء، أن لوكاكو غير جاهز لمواجهة إيرلندا "بسبب زيادة طفيفة في أربية الفخذ".

وتلتقي بلجيكا مع إيرلندا، يوم السبت، استعدادا لبطولة أوروبا، ثم إنجلترا، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي إن لوكاكو غادر معسكر التدريب، لكنه سيسافر مع الفريق إلى إيرلندا وإنجلترا. ولم يذكر ما إذا كان لوكاكو سيتمكن من اللعب في ويمبلي إذا تعافى في الوقت المناسب.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم الاتحاد للتعليق.

ومن المقرر أن تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 حزيران/ يونيو إلى 14 تموز/ يوليو.