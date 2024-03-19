بيير غاسلي سائق فورمولا 1 يستثمر في نادي كرة قدم فرنسي

قرر بيير غاسلي، سائق سباقات الفورمولا 1 العاشق لكرة القدم، الاستثمار في عالم الساحرة المستديرة.

قرر بيير غاسلي، سائق سباقات الفورمولا 1 العاشق لكرة القدم، خوض غمار عالم كرة القدم، لكن ليس كلاعب، بل كمستثمر في أحد نوادي العاصمة الفرنسية، وهو نادي فرساي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.

قال غاسلي، الذي يقود فريق "ألباين" إنه "يسعدني الانضمام إلى نادي فرساي لأنني دوما كنت أرغب في المشاركة في كرة القدم الاحترافية، هذه بداية قصة رائعة. هيا فرساي".

سينضم الفرنسي إلى النادي كمساهم مشترك، إلى جانب ألكسندر موليز، حفيد جيرار موليز مؤسس مجموعة أوشان متعددة الجنسيات المتخصصة في تجارة التجزئة، وشريكه فابيان لازار.

لم يكشف النادي عن نسبة مساهمة غاسلي.

كان موليز قد استحوذ على النادي الذي يعاني أزمة مالية، العام الماضي.

وقال: "أنا مقتنع بأن تعاوننا سيكون مثمرا.. باعتباري من مشجعي فورمولا 1 منذ فترة طويلة، أعلم كم نحن محظوظون بوجود بيير إلى جانبنا لمساعدتنا في تحقيق جميع أهدافنا".