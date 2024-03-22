بوكايو ساكا ينسحب من معسكر منتخب إنجلترا

يعد ساكا أحد أعمدة تشكيلة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، حيث شارك في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع فريق الغانرز، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) قبل زيارة مانشستر سيتي في 31 آذار/ مارس.

انسحب بوكايو ساكا من معسكر منتخب إنجلترا قبيل خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي البرازيل وبلجيكا، بسبب إصابة غير محددة.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، أن مهاجم آرسنال "أبلغ سان جورج بارك (مقر الاتحاد) بالإصابة ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات".

وعاد ساكا (22 عاما) إلى آرسنال "لمواصلة إعادة التأهيل"، وفق بيان الاتحاد.

ساكا أحد أعمدة تشكيلة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، حيث شارك في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع فريق الغانرز، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) قبل زيارة مانشستر سيتي في 31 آذار/ مارس.

لا يخطط منتخب إنجلترا لإحضار بديل لساكا، الذي سيغيب عن آخر مباراتين لبلاده قبل أن يعلن غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب الأسود الثلاثة، تشكيلته للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).