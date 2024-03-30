باير ليفركوزن يقترب من لقب الدوري بفوز قاتل على هوفنهايم

عانى ليفركوزن قبل فترة التوقف الدولي للفوز قاريا على قره باغ الأذربيجاني في ثمن النهائي (5-4 بإجمالي المباراتين) والفوز محليا على فرايبورغ 3-2 في المرحلة السادسة والعشرين.

بدا باير ليفركوزن في طريقه إلى هزيمة أولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، قبل أن يسجل هدفين في غضون 3 دقائق ليقلب تأخره أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز قاتل 2-1 السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين، واقترب من إحراز لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

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وتأخر ليفركوزن بهدف ماكسيميليان باير في الشوط الأول (33)، وانتظر قبل صافرة النهاية ليسجل هدفين في ثلاث دقائق بفضل روبرت أندريش (88) والمهاجم التشيكي باتريك شيك (90+1).

ورفع ليفركوزن رصيده في المركز الأول إلى 73 نقطة، متقدما بفارق 13 نقطة عن وصيفه بايرن ميونخ الذي يستقبل بوروسيا دورتموند في ختام هذه الأمسية في أقوى مباريات هذه المرحلة.

ويأتي الفوز الـ23 لليفركوزن في الدوري هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، بعدما صرّح مدربه الإسباني تشابي ألونسو (42 عاما) خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة أنه سيبقى الموسم المقبل، بعدما تناولت الشائعات إمكانية رحيله إلى بايرن ميونخ أو ليفربول الإنجليزي.

ولم يذق ليفركوزن طعم الخسارة في 39 مباراة خاضها ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 27 أيار/مايو 2023، وهو يتحضر للاحتفال بلقبه الأول في الدوري، كما ينافس على أكثر من جبهة، إذ وصل إلى نصف نهائي الكأس حيث سيلعب أمام دوسلدورف من الدرجة الثانية وربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيواجه وست هام الإنجليزي.

وعانى ليفركوزن قبل فترة التوقف الدولي للفوز قاريا على قره باغ الأذربيجاني في ثمن النهائي (5-4 بإجمالي المباراتين) والفوز محليا على فرايبورغ 3-2 في المرحلة السادسة والعشرين.

وافتقد ليفركوزن مرة جديدة لجهود مهاجمه النيجيري فيكتور بونيفايس بسبب إصابة في العضلة المقربة، فيما غاب الأرجنتيني إيزكييل بالاسيوس للإصابة أيضا.

وأنهى هوفنهايم الشوط الأول متقدما من فرصته الخطيرة الأولى بهدف ماكسيميليان باير بعد تبادل للكرة مع الهولندي فاوت فيخهورست داخل المنطقة، ليسدد المهاجم الشاب ابن الـ21 عاما كرة فشل الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي في إبعادها (33).

وهو الهدف الثالث عشر لماكسيميليان باير في الدوري هذا الموسم.

وتألق حارس هوفنهايم أوليفر بومان بصد عدة كرات، أبرزها للسويسري غرانيت تشاكا مرتين (11 و43)، فيما مرت تسديدة فلوريان فيرتز بجانب القائم الأيسر للحارس الألماني (18).

وتابع بومان مسلسل صداته في الشوط الثاني أمام ليفركوزن المندفع لتعديل النتيجة، فوقف سدا أمام تسديدة لفيرتز اصطدمت بالمدافع تيم دريكسلر وحولت مجراها (54)، في حين أجرى ألونسو بعد 4 دقائق تغييرا لتنشيط فريقه فأدخل المهاجم المغربي أمين عدلي بدلا من لاعب الوسط يوناس هوفمان.

واستعرض بومان وأنقذ مرماه على دفعتين أمام المهاجمين شيك وعدلي (76)، ليعود وينقذ كرة إعجازية للإسباني بورخا إيغليسياس (87).

ووضع أندريش حدا لتعملق الحارس، بإدراكه هدف التعادل بعد تمريرة من جوناثان تاه داخل المنطقة تابعها لاعب الوسط تسديدة "على الطاير" بقدمه اليمنى اصطدمت بالأرض وهزت الشباك (88)، قبل أن يضيف ليفركوزن الثاني من تمريرة عرضية ثانية من تاه حولها شيك بقدمه اليسرى في المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ومُني هوفنهايم بخسارته الثالثة تواليا، بعدما سبق له أن سقط قبل النافذة الدولية أمام فرانكفورت 1-3 وشتوتغارت 0-3.