التعادل يحسم "ديربي لندن" بين وست هام وتوتنهام

حسم التعادل "ديربي لندن" بين فريقي وست هام وتوتنهام ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء "ديربي لندن"، والذي جمع وست هام يونايتد وضيفه توتنهام هوتسبير، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب"لندن ستاديوم" في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح "السبيرز" التسجيل مبكرا عن طريق الويلزي بيرنان جونسون في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، فيما أدرك "الهامرز" التعادل عن طريق المدافع الفرنسي كورت زوما في الدقيقة 19.

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما حل وست هام يونايتد في المركز السابع برصيد 45 نقطة.

وفي نفس الجولة، تعادل نيوكاسل مع ضيفه إيفرتون بهدف لمثله، وبذات النتيجة انتهت مباراة بيرنلي وضيفه وولفرهامبتون، وحقق نوتينغهام فورست فوزا كبيرا على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف لهدف، وبورنموث على كريستال بالاس بهدف دون رد.