ميسي يعود من الإصابة بهدف مرمى كولورادو رابيدز

سجل ميسي بعد عودته من الإصابة هدفا في مرمى كولورادو رابيدز، وساهم في تعادل ميامي ضمن منافسات بطولة الدوري الأميركي.

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من الإصابة ليقود فريقه إنتر ميامي الأميركي للتعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه كولورادو رابيدز، اليوم الأحد، على ملعب"تشيس"، ضمن منافسات بطولة الدوري الأميركي.

ميسي شارك كبديل مع نهاية الشوط الأول، في أول ظهور له بعد عودته من الإصابة في أوتار الركبة اليمنى والتي غاب بسببها عن الملاعب منذ 13 آذار الماضي/ مارس.

ولم يشارك الدولي الأرجنتيني (36 عاما) في المباريات الأربع الأخيرة لإنتر ميامي، كما غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 58 من تسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن كان فريقه متأخرا بهدف دون رد من ركلة جزاء للبرازيلي رافائيل نافارو، في الدقيقة 45.

وتقدم صاحب الضيافة بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي ليو أفونسو، بعد دقيقتين فقط من هدف ميسي، لكن كول باسيت أدرك التعادل لكولورادو في الدقيقة 88.

بهذا التعادل رفع إنتر ميامي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأميركي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن نيويورك ريد بولز صاحب الصدارة فيما تجمد رصيد كلورادو عند 9 نقاط في المركز الثامن للمجموعة الغربية.