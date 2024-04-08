توتنهام يقتحم المربع الذهبي للدوري الإنجليزي

داهم توتنهام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي بعد أن تغلب على نوتينغهام فورست بثلاثية فيما سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام شيفيلد يونايتد.

اقتحم فريق توتنهام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز مجددا، بفوزه الثمين على ضيفه نوتينغهام فورست بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح توتنهام التسجيل عبر البرازيلي موريلو في الدقيقة 15 بالخطأً في مرماه، وأدرك كريس وود التعادل لنوتينغهام في الدقيقة الـ27.

في الشوط الثاني، نجح صاحب الضيافة في تسجيل هدفين متتاليين عبر ثنائي خط دفاعه، الهولندي ميكي فان دي فين، والإسباني بيدرو بورو في الدقيقتين 52، و58.

بهذا الفوز صعد توتنهام إلى المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند 25 نقطة في المركز 17، بفارق الأهداف عن لوتون تاون.

وفي مباراة أخرى، تعادل شيفيلد يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدفين لمثلهما، سجل لأصحاب الأرض، غايدن بوغل، وأوليفر مكبورني، في حين سجل للضيوف تياجو سيلفا، ونوني مادويكي.

وبقي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 44 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، فيما ظل شيفيلد قابعا في مؤخر الترتيب برصيد 16 نقطة.