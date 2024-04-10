دوري الأبطال: بايرن ميونخ ينتزع تعادلا ثمينا من آرسنال خارج ملعبه

لم يدخل بايرن اللقاء وهو في أفضل حالاته، حيث يتخلّف في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر بعد الهزيمة المحرجة السبت أمام هايدنهايم (2-3).

(أ ب)

انتزع بايرن ميونخ الألماني تعادلا ثمينا 2-2 من مضيفه آرسنال الإنجليزي الثلاثاء على استاد "الإمارات" في شمال لندن في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ما يمنحه أفضلية نسبية لبلوغ الدور نصف النهائي عندما يستضيف مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل.

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افتتح بوكايو ساكا التسجيل لآرسنال (12) ورد بايرن بهدفين عن طريق سيرج غنابري (18) وهاري كين (32 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك البديل البلجيكي لياندرو تروسار التعادل لآرسنال (76).

وخاض بايرن ميونخ المباراة في غياب أنصاره بسبب قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بمعاقبته على رمي جمهوره مقذوفات نارية خلال مباراته ضد لاتسيو الإيطالي على ملعب "أليانز أرينا" في إياب ثمن النهائي.

وأجرى مدرب آرسنال الإسباني ميكل أرتيتا تبديلين على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد برايتون (3-0) في الدوري المحلي نهاية الأسبوع الماضي، بحلول الجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي بدلا من مواطنه المهاجم غابرييل جيسوس، بالإضافة إلى مشاركة الظهير الأيسر البولندي ياكوب كيويور بدلا من الأوكراني أولكسندر زينتيشنكو.

في المقابل، عاد الحارس مانويل نوير بين الخشبات الثلاث بعد غيابه عن صفوفه فريقه منذ النافذة الدولية.

لم يدخل بايرن اللقاء وهو في أفضل حالاته، حيث يتخلّف في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر بعد الهزيمة المحرجة السبت أمام هايدنهايم (2-3).

في المقابل، يتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، وهو يخوض ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010 حين انتهى مشواره على يد برشلونة الإسباني، علما أنه خرج على يد النادي البافاري في ثمن النهائي أعوام 2017 و2014 و2013 و2005.

كانت التسديدة الأولى الخطيرة لآرسنال عن طريق مارتينيلي مرت إلى جانب القائم (7).

ونال الظهير الكندي ألفونسو ديفيس بطاقة صفراء لارتكابه خطأ ضد ساكا وسيغيب عن مباراة الإياب.

ونجح آرسنال في افتتاح التسجيل عندما تلقى يوكايو ساكا الكرة داخل المنطقة فسار بها خطوتين قبل أن يسددها لولبية بعيدا عن متناول نوير (12).

وكاد المدافع بن وايت يضيف الهدف الثاني عندما انفرد بنوير لكن الأخير تصدى لمحاولته ببراعة (16).

وارتبك مدافع آرسنال البرازيلي غابرييل من خروج حارس مرماه الإسباني دافيد رايا من مرماه، فشتت الكرة عشوائيا ليشن بايرن ميونخ هجمة خاطفة وصلت فيها الكرة إلى ليون غوريتسكا الذي مرر كرة بينية باتجاه غنابري مهاجم آرسنال السابق الذي سدد بين ساقي رايا (18).

ثم ازدادت الأمور سوءا بالنسبة إلى آرسنال عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن إثر مجهود فردي رائع للوروا ساني وخطأ عليه من قبل المدافع الفرنسي ويليام صليبا، فانبرى لها هاري كين بنجاح.

وخاض كين مهاجم توتنهام السابق 20 مباراة ضد آرسنال ورفع رصيده في مرماه إلى 15 هدفا.

ودخل آرسنال الشوط الثاني محاولا إدراك التعادل لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي جيد من قبل الفريق البافاري فلم يصنع الكثير من الفرص.

وأجرى أرتيتا تبديلين بإشراك جيسوس وتروسار منتصف الشوط الثاني، فنجح الأول في تمرير كرة حاسمة باتجاه الثاني ليسجل هدف التعادل بكرة زاحفة (76).