ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سبورتينغ كانساس سيتي

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فريق إنترميامي الأميركي للفوز على مضيفه سبورتينغ كانساس سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، اليوم الأحد، على ملعب "أروهيد"، في إطار منافسات بطولة الدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم.

ميسي شارك في المباراة بأكملها، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، مانحا إنتر ميامي فوزا ثمينا هو الأول له منذ 3 جولات في المسابقة بعد تعادلين وخسارة، ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية، بينما تجمد رصيد كانساس سيتي عند 10 نقاط في المركز السابع بالمجموعة الغربية.

افتتح الألماني أريك تومي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، وأدرك الباراغواياني دييغو غوميز التعادل للضيوف في الدقيقة 18 بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

في الشوط الثاني، نجح ميسي في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 51، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، لكن جاء الرد سريعا من كانساس سيتي بهدف التعادل عبر أريك تومي من جديد في الدقيقة 58، قبل أن ينقذ الأوروغواياني لويس سواريز الموقف ويخطف هدف الفوز في الدقيقة 71.