الجزيري يقود الزمالك للفوز على الأهلي في قمة مصرية

قاد الجزيري الزمالك للفوز على الأهلي في قمة مصرية وسجل هدفي فريقه في المباراة ليثأر من خسارة نهائي كأس مصر.

قاد التونسي، سيف الدين الجزيري، فريقه الزمالك المصري لحسم لقاء قمة الكرة المصرية بالفوز على غريمه الأهلي بهدفين لهدف، مساء أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وسجل اللاعب التونسي هدفي فريقه في الدقيقتين 44 و86، مانحا فريقه انتصارا ثمينا أنهى به عقدة تفوق "الأحمر" في لقاءات الفريقين الأخيرة، فيما أحرز أحمد عبد القادر هدف الأهلي في الدقيقة 73.

ورد الزمالك اعتباره أمام منافسه بعد أن ثأر لخسارته، الشهر الماضي، بهدفين نظيفين في نهائي كأس مصر خلال اللقاء الذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف الأهلي صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من 11 مباراة.

ويتصدر نادي بيراميدز، الذي فاز في نفس الجولة على "المقاولون العرب" بهدفين نظيفين، جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 32 نقطة من 15 مباراة.