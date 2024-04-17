دوري الأبطال: دورتموند يبلغ نصف النهائي برباعية في مرمى أتلتيكو

حاول براندت تسجيل الأوّل من زاوية صعبة لكن الحارس السلوفيني يان أوبلاك تصدّى لتصويبته (16)، قبل أن يوقف تسديدة كريم أدييمي (18).

(أ ب)

تأهّل بوروسيا دورتموند الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-2 الثلاثاء (خسر 1-2 ذهابا)، حاجزا مقعدا في المربّع الذهبي لأوّل مرة منذ موسم 2012-2013.

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وسجّل يوليان براندت (34)، والهولندي إيان ماتسان (39)، ونيكلاس فولكروغ (71) والنمساوي مارسيل سابيتسر (74) لدورتموند، وماتس هوملس (بالخطأ في مرمى فريقه 49) والأرجنتيني أنخيل كوريا (64) لأتلتيكو.

وهذه المباراة الثانية تواليا التي يفوز فيها دورتموند على أتلتيكو على ملعب "فيستفالن شتاديون" برباعية، بعدما كان سحقه 4-0 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

وبعدما كان دخل مباراة الذهاب بغياب هدّافه الهولندي دونييل مالن بسبب الإصابة، لم يجد المدرب إدين ترزيتش بين خياراته الهجومية في مركز المهاجم الصريح سوى الهدّاف الثاني نيكلاس فولكروغ بسبب إصابة العاجي سيباستيان هالر صاحب الهدف الوحيد ذهابا، للإصابة أيضا.

وفضّل ترزيتش البدء بلاعب الوسط الهجومي براندت الذي شارك بديلا في المواجهة السابقة ورفع المستوى الهجومي للفريق، إلى جانب الإنجليزي جادون سانشو الذي غاب عن مواجهة الفوز على بوروسيا مونشغلادباخ (2-1) في الدوري بسبب الإصابة وتعافى سريعا.

في المقابل، لم يُجرِ المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سوى تغييرٍ واحدٍ عن المواجهة الماضية، مُدخلا ماريو هيرموسو بدلا من البرازيلي صامويل لينو الغائب بسبب تراكم الإنذارات.

وضغط دورتموند سريعا وحاول افتتاح التسجيل بكرةٍ خطرةٍ عبر سابيستر (3).

وردّ المهاجم ألفارو موراتا بإهدار فرصةٍ أسهل حين انفرد بالحارس السويسري غريغور كوبل وسدّد برعونة إلى جانب القائم الأيسر (4).

وأراد الأرجنتيني رودريغو دي بول تعويض ما أهدره زميله بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدّى كوبل لها (5).

وحاول براندت تسجيل الأوّل من زاوية صعبة لكن الحارس السلوفيني يان أوبلاك تصدّى لتصويبته (16)، قبل أن يوقف تسديدة كريم أدييمي (18).

ومن الزاوية عينها، تمكّن براندت من افتتاح التسجيل بتسديدة أقوى ضربت بكفّ أوبلاك وأكملت طريقها إلى داخل المرمى (34).

وبدت الجهة اليمنى ضعيفة لأتلتيكو حيث كثّف أصحاب الأرض هجماتهم، فتمكّن ماتسان من اختراق الدفاع إثر تمريرةٍ من سابيتسر وسدّد في أقصى الزاوية اليسرى للحارس (39).

وبعدما فشل أتلتيكو في الوصول إلى مرمى دورتموند في الشوط الأوّل، سجّل قلب الدفاع المخضرم ماتس هوملز هدفا بالخطأ في مرماه حين حاول إبعاد رأسية من المتقدّم هيرموسو (50).

وكاد البديل كورّيا أن يضيف الثاني حين وجد نفسه بمواجهة الحارس كوبل إثر تمريرة من كوكي لكنّه أهدرها إلى جانب القائم الأيسر (57).

وأصلح كورّيا خطأه حين راوغ ولعب عرضية أرضية وصلت إلى البديل الآخر رودريغو ريكيلمي الذي سدّد وتصدّى له الحارس، لتتهادى الكرة أمام الأرجنتيني، فسددها مرة أولى ارتدت من الدفاع، وثانية في المرمى (64).

وقلب دورتموند الطاولة حين اقتنص فولكروغ هدفا ثالثا برأسه بعدما تابع عرضيةً من سابيتسر (71).

وبعد صناعته هدفين، جاء الدور على سابيتسر للعب دور الهدّاف حين وصلته كرة ارتدت من دفاع دورتموند، فهيّأها لنفسه وسددها على يسار أوبلاك (74).

وكاد فولكروغ يحسم التأهّل بتسديدةٍ قويةٍ تصدّى لها الحارس السلوفيني (81).

وتألّق أوبلاك مجددا بالتصدّي لتصويبة قوية من سابيتسر من على مشارف المنطقة (87).