إيقاف العداءة الإثيوبية زيرف ونديماغن 5 سنوات بسبب تعاطي المنشطات

زيرف ونديماغن اعترفت بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، بعد أن أظهرت عينات آثار هرمون التستوستيرون ومادة أخرى هي إريثروبويتين، والتي يمكن أن تساعد دماء الرياضيين على نقل المزيد من الأكسجين.

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى إيقاف عداءة من إثيوبيا، وصلت إلى نهائي سباق 3000 متر موانع في أولمبياد طوكيو، وابتعدت بفارق ضئيل عن منصة التتويج في بطولة العالم العام الماضي، لمدة خمس سنوات بعد ثبوت تعاطيها مادتين محظورتين.

وقالت الوحدة النزاهة في قرار نشر اليوم الإثنين، إن زيرف ونديماغن اعترفت بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، بعد أن أظهرت عينات آثار هرمون التستوستيرون ومادة أخرى هي إريثروبويتين، والتي يمكن أن تساعد دماء الرياضيين على نقل المزيد من الأكسجين.

احتلت ونديماغن المركز الثامن في أولمبياد طوكيو 2021 والرابع في بطولة العالم 2023 في بودابست. تم أخذ اثنتين من العينات الثلاث في حالتها أثناء وجودها في المجر لحضور الحدث وتم استبعادها من المنافسة.

قالت وحدة النزاهة إنها تلقت شهادة عبر البريد الإلكتروني من طبيبة تقول إن ونديماغن أعطيت عقار إريثروبويتين كدواء لعلاج فقر الدم الحاد والتهاب الكلى، لكنها "ظلت مقتنعة" بأنها انتهكت قواعد مكافحة المنشطات.

وأضافت الوحدة أنها تلقت موافقة موقعة من الرياضية الأسبوع الماضي.

تعد قضية ونديماغن هي الأحدث في سلسلة من حالات المنشطات في رياضة الركض لمسافات طويلة.

تواجه بطلة العالم 2022 في سباق الحواجز للسيدات نورا جيروتو جلسة استماع بشأن المنشطات في حزيران/ يونيو المقبل، قبل خمسة أسابيع من انطلاق أولمبياد باريس.

تقدم الاتحاد الدولي لألعاب القوى باستئناف ضد قرار سابق بإخلاء سبيل العداءة التي ولدت في كينيا وتتنافس مع كازاخستان. بيد أنها قالت إن القرحة ونوبة فيروس كورونا يمكن أن تفسر نتائج اختبارات الدم غير المنتظمة.

وأعلنت وحدة النزاهة، الإثنين، أيضًا الإيقاف ثلاث سنوات بحق عداءة الطرق الكينية سيليستين تشيبشيرشير، التي جاءت نتيجة فحصها إيجابية لهرمون التستوستيرون.