سيرجينو ديست يتعرض لإصابة في الركبة وشكوك بشأن مشاركته في كوبا أميركا

تعرض سيرجينو ديست لما يبدو أنها إصابة خطيرة في الركبة أثناء التدريب يوم السبت.. لا يزال التحقيق جاريًا بشأن المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الملاعب. ومن شبه المؤكد أنها ستكون فترة ممتدة.

أصيب مدافع المنتخب الأميركي لكرة القدم، سيرجينو ديست، في ركبته أثناء التدريب مع نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي، ما أثار الشكوك حول ما إذا كان سيتمكن من المشاركة مع المنتخب الأميركي في بطولة كوبا أميركا أم لا.

يعد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لاعبًا أساسيًا تحت قيادة المدرب الأميركي غريغ بيرهالتر.

قال نادي آيندهوفن في بيان "تعرض سيرجينو ديست لما يبدو أنها إصابة خطيرة في الركبة أثناء التدريب يوم السبت.. لا يزال التحقيق جاريًا بشأن المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الملاعب. ومن شبه المؤكد أنها ستكون فترة ممتدة".

انتقل ديست من برشلونة إلى آيندهوفن في آب/ أغسطس على سبيل الإعارة لمدة موسم. لديه هدفين من 25 مباراة بالدوري و37 مباراة إجمالية.

سجل ديست هدفين في 33 مباراة دولية وشارك أساسيًا في جميع مباريات الولايات المتحدة الأربع في كأس العالم 2022.