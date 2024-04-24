آرسنال يسحق تشيلسي بخماسية في "ديربي لندن"

سحق آرسنال تشيلسي بخماسية في "ديربي لندن" في المباراة المؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سحق فريق آرسنال ضيفه تشيلسي وأمطر شباكه بخماسية نظيفة في "ديربي لندن"، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في المباراة المؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "الغانرز" بهدف دون رد، عبر البلجيكي لياندرو تروسارد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الرابعة على بداية المباراة.

وفي الشوط الثاني، الذي شهد انهيار تام لفريق "البلوز"، نجح آرسنال في تسجيل رباعية عن طريق بن وايت والألماني كاي هافيرتز (هدفان) في الدقائق 53، 57، 65، 70 على التوالي.

بهذه النتيجة، انفرد آرسنال بصدارة ترتيب أندية المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول، الوصيف، والذي سيحل ضيفا، اليوم الأربعاء، على جاره إيفرتون، في ديربي "الميرسيسايد".

في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه خسارته الحادية عشرة هذا الموسم، علما بأن الفريق فاز في آخر جولة بالمسابقة على إيفرتون بنصف دستة أهداف.