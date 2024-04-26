آرني سلوت يقول إن ناديه يجري محادثات مع ليفربول بشأن الانتقال إلى أنفيلد

يدرب آرني سلوت (45 عاما) فريق فينورد منذ عام 2021، وفاز بالدوري العام الماضي وكأس هولندا هذا الموسم.

ربما وجد ليفربول بديلا ليورغن كلوب.

قال آرني سلوت مدرب فينورد، أمس الخميس، إن النادي الهولندي "يتفاوض" مع ليفربول بشأن انتقاله إلى أنفيلد.

وصرح سلوت لشبكة (إي إس بي إن) التلفزيونية في مقابلة قبل مباراة فينورد مع فريق غو أهيد إيغلز في الدوري الهولندي أنه "لا يزال منتظرا" ولكن لديه "كل الثقة" بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

ويغادر كلوب ليفربول في نهاية الموسم بعد نحو تسع سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدرب سلوت (45 عاما) فريق فينورد منذ عام 2021، وفاز بالدوري العام الماضي وكأس هولندا هذا الموسم.