ضربة شبه قاضية لليفربول على وقع مشادة صلاح وكلوب

تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لا يوحي بأن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلا "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

مُنيت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنكسة جديدة قد تكون قاضية، بعد سقوطه بفخ التعادل على أرض وست هام يونايتد 2-2 السبت في المرحلة 35، في مباراة شهدت مشادة بين النجم المصري محمد صلاح ومدرّبه الألماني يورغن كلوب.

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وبإخفاقه الرابع في آخر خمس مباريات، بات ليفربول (75 نقطة)، على بعد نقطة من مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب الذي لعب مباراتين أقل ويحلّ الأحد على نوتنغهام فوريست السابع عشر، ونقطتين عن آرسنال الذي يحل قبل ذلك على جاره اللدود توتنهام في مباراة قوية.

وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدرّبه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة "تي أند تي" التكلم عما حصل، مضيفا "لكننا تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى".

لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لا يوحي بأن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلا "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

وبدا كلوب محبطا جدا لدى سؤاله عن حظوظ فريقه باللقب، قائلا "بصراحة، لست في المزاج (المناسب) للتحدث بشأن ذلك على الإطلاق. كان يتوجب علينا الفوز هنا، وكنا نعلم ذلك، لكننا لم نفعل (الفوز). الآن لدينا بعض الوقت من الآن وحتى المباراة التالية. سنحاول جعل الشبان مستعدين وسنحاول مجددا (تحقيق الفوز)".

وتخلّف ليفربول، حامل اللقب 19 مرّة، بهدف رأسي لجاريد بوين قبل الاستراحة (43)، قبل أن يعادل له الاسكتلندي أندي روبرتسون (48) ويحصد هدف التقدّم بنيران عكسية للحارس الفرنسي ألفونس أريولا (65)، بيد أن المخضرم ميكايل أنتونيو حرم ليفربول من النقاط الثلاث برأسية أيضا (77).

وفي المقابل، كان وست هام يحاول تعزيز آماله بالمنافسة على المقاعد القارية، بيد أنه حقق فوزا يتيما في آخر ثماني مباريات، وبات على بعد نقطة من نيوكاسل السابع الذي لعب مباراة أقل.

وبعد الخسارة الصعبة على أرض جاره إيفرتون بهدفين الأربعاء والانتقادات التي طالت لاعبيه، استبعد كلوب كلا من صلاح ونونيز ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي. دفع في تشكيلته الأساسية بأمثال المدافع الشاب جاريل كوانساه، لاعبي الوسط الياباني واتارو إندو والهولندي راين خرافنبرخ ومواطن الأخير المهاجم كودي جاكبو الغائب عن المباراة الأخيرة بسبب ولادة طفله.

ولم يترجم ليفربول سيطرته في الشوط الأوّل، فبعد ضربة حرة، اقتنص بوين برأسه الكرة من داخل المنطقة في قلب شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر (43)، مسجّلا هدفه العشرين هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وبكّر ليفربول في المعادلة مطلع الشوط الثاني، مستفيدا من تكدّس لاعبيه في الصندوق، فأطلق الظهير الأيسر روبرتسون كرة أرضية ارتدت من يد الحارس الفرنسي ألفونس أريولا والقائم إلى الشباك (48).

وتقدّم ليفربول للمرة الأولى من ركنية تابعها جاكبو، فكان محظوظا لارتدادها من المدافع الإيطالي أنجيلو أوغبونا ثم من لاعب الوسط التشيكي توماش سوتشيك والحارس أريولا إلى داخل الشباك (65).

وعادت المباراة إلى نقطة الصفر بعد سعي وست هام لتعديل أثمر من عرضية في ظهر الدفاع، حوّلها ميكايل أنتونيو ذكية برأسه من داخل الصندوق تفرّج عليها بيكر تعانق شباكه (77).