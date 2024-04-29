باريس سان جيرمان يسعى إلى تحصين أحد نجومه

بات اللاعب البرتغالي من أهم ركائز المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الذي تولى المسؤولية مطلع الموسم الجاري.

(أ ب)

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تحصين أحد نجومه خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب مراسل شبكة "RMC" سبورت، فإن سان جيرمان بدأ فعليا مفاوضات تمديد عقد لاعبه البرتغالي فيتينيا.

وأشار إلى أن لاعب الوسط الدولي يرتبط مع الفريق الفرنسي بعقد لغاية صيف 2027.

وكان فيتينيا (24 عاما) قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2022، بعد رحيله عن صفوف بورتو البرتغالي.

وبات اللاعب البرتغالي من أهم ركائز المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الذي تولى المسؤولية مطلع الموسم الجاري.

وسجل فيتينيا 8 أهداف مع "بي إس جي" هذا الموسم، أبرزها هدفين في مباراتي برشلونة بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.