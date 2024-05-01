توخيل: عانينا من البطء ولم نواصل الالتزام بالخطة أمام الريال

توخيل: "هناك 4 أشواط، خسرنا الأول وفزنا بالثاني، الأول لم يكن جيدًا والثاني كان جيدًا، وعندما تخوض 4 أشواط أمام ريال مدريد، ربما تعاني في نصف ساعة، نعرف ما سيحدث ولا تزال الأمور 50- 50".

عبر مدرب بايرن ميونخ الألماني، توماس توخيل، عن خيبة أمله بعد التعادل أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وصرح توخيل عقب المباراة "بدأنا بصورة جيدة للغاية في أول 10 أو 15 دقيقة، كان يتوجب أن نتقدم في النتيجة، من بعدها لم نواصل الالتزام بالخطة وعانينا من البطء، ومن ثم لم نشعر بالأمان ولا أعرف السبب وراء ذلك".

وتابع "بعدها استقبلنا هدفا ولم تعد الأمور أسهل، وعانينا بعدها من الفوضى في الشوط الأول، وعانينا لإسراع اللعب الوصول إلى منطقة الجزاء".

وأشار توخيل إلى أن "الأمور كانت جيدة فقط في أول ربع ساعة، ومن ثم تحسنا في الشوط الثاني وعدلنا بعض المراكز وتقدمنا 2-1 وتحصلنا على فرص إضافية للتسجيل وكان يجب تسجيل الثالث".

وأضاف "بعدها فعل الريال ما يفعله مع الجميع، نجحوا في تسجيل هدفين من فرصتين، وهذا سبب الشعور الغريب، الهدف الآن واضح تحقيق الانتصار في مدريد والذهاب إلى ويمبلي".

وأكمل "هناك 4 أشواط، خسرنا الأول وفزنا بالثاني، الأول لم يكن جيدًا والثاني كان جيدًا، وعندما تخوض 4 أشواط أمام ريال مدريد، ربما تعاني في نصف ساعة، نعرف ما سيحدث ولا تزال الأمور 50- 50".

وألقى توخيل باللوم على مدافعه كيم مين جاي بسبب هدف الريال الأول: "لا يجب عليه التقدم بتلك الصورة في هجمة مرتدة، ربما يقوم بذلك عند استحواذنا على الكرة، ولكن في تلك الوضعية ترك المهاجم حرًا وهذا غير ممكن، إذا تقدم للأمام وغطى أحد مكانه لكان لا بأس بذلك، لم يكن هناك أيضًا ضغط على الكرة".

وعن تسبب مين جاي في ركلة جزاء الريال أوضح: "تمركز بصورة جيدة طوال الوقت، ولكن عند تمرير الكرة لرودريغو، أخطأ وترك له المساحة للدخول للعمق، وعندما ترتكب خطأ في التمركز عليك على أقل تقدير الثبات على قدميك، لم يتحل بالذكاء واستغل المهاجم ذلك".