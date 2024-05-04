ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة

نجح دياز في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من مودريتش عند حافة المنطقة فموَّه ثلاثة مدافعين وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة لليديسما (51).

حصد فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في مسيرته، وذلك بعد أن خسر غريمه التقليدي برشلونة أمام جيرونا بالنتيجة 2-4؛ مساء السبت.

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يأتي ذلك قبل 4 جولات على نهاية الموسم، حيث حسم ريال مدريد الصدارة برصيد 87 نقطة وبفارق 14 نقطة عن برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثالث و13 نقطة عن جيرونا الذي اعتلى المركز الثاني.

وسجل اللاعبان أندرياس كريستينسن (3) وروبرت ليفاندوفسكي (45) هدفي برشلونة، في المقابل سجل رباعية جيرونا كل من اللاعبين أرتيم دوفييك (4) وبورتو (65+74) وميغيل غوتيريز (67).

وحقق ريال مدريد الفوز بمباراته على ضيفه قادش بثلاثة أهداف نظيفة، حيث افتتح اللاعب إبراهيم دياز التسجيل في الدقيقة 51، ثم تلاه اللاعب جود بيلينغهام في الدقيقة 68، قبل أن يختم خوسيلو التهديف في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.

وفرض ريال مدريد أفضليته على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة كبيرة، وانتظر الشوط الثاني لحسم النتيجة وبثلاثية.

وكاد المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس المرمى الأرجنتيني كونان ليديسما بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (12).

وكاد قادش يفعلها من هجمة مرتدة قادها روبن سوبرينو بعدما انطلق من منتصف الملعب وتوغّل داخل المنطقة وسدد كرة من مسافة قريبة أبعدها القائد ناتشو في توقيت مناسب إلى ركنية (32).

وجرَّب الدولي التركي الواعد أردا غولر حظه من ركلة حرة جانبية أبعدها ليديسما بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (48).

وسدّد الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية أبعدها الحارس ليديسما بصعوبة (49).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد كريس راموس (50).

ونجح دياز في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من مودريتش عند حافة المنطقة فموَّه ثلاثة مدافعين وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة لليديسما (51).

ونجح بيلينغهام في إضافة الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان غولر، عندما تلقّى كرة على طبق من ذهب من دياز تابعها داخل المرمى رافعا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم.

وكاد ميليتاو يضيف الهدف الثالث برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة بلمسة ساحرة من مواطنه فينيسيوس جونيور لكن الحارس ليديسما أبعدها بصعوبة من باب المرمى (83).

وسدد مودريتش كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس (88).

وحرم القائم الأيمن خوسيلو من الهدف الثالث بردّه رأسيته من مسافة قريبة (90+2)، ثم سدد فينيسيوس جونيور، بديل دياز، كرة قوية من داخل المنطقة (90+3).

ونجح خوسيلو في هز الشباك وختم المهرجان مستغلاً كرة من ناتشو داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى الخالي (90+4).