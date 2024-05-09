إيقاف لاعبة التنس التشيكية نيكولا بارتونكوفا بسبب تعاطي المنشطات

اللاعبة التشيكية، البالغة من العمر 18 عاما، ثبت تعاطيها لمادة تريميتازيدين المحظورة لعلاج القلب في بطولتي ترانافا في سلوفاكيا وماريبور في سلوفينيا في شباط/ فبراير وآذار/ مارس على الترتيب.

نيكولا بارتونكوفا (أ ب)

أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب (تنس)، اليوم الخميس، بشكل مؤقت نيكولا بارتونكوفا، التي وصلت إلى نهائي فتيات ويمبلدون، بسبب تعاطي المنشطات.

وقالت الوكالة إن اللاعبة التشيكية، البالغة من العمر 18 عاما، ثبت تعاطيها لمادة تريميتازيدين المحظورة لعلاج القلب في بطولتي ترانافا في سلوفاكيا وماريبور في سلوفينيا في شباط/ فبراير وآذار/ مارس على الترتيب.

الدواء المعروف اختصارا باسم "تي إم زي" عثر عليه في نتائج تحاليل إيجابية أجريت عام 2021 للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا و23 سباحا صينيا كانوا يستعدون لحضور أولمبياد طوكيو.

تغلبت كليرفي نغونوي على بارتونكوفا في نهائي ويمبلدون للفتيات فردي العام الماضي. ووصلت أيضا إلى نصف نهائي الفردي ونهائي الزوجي في بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين عام 2022. وهي المصنفة رقم 282.

ومنعت بارتونكوفا من كل فعاليات التنس المرخصة على ذمة جلسة وكالة النزاهة.