ريال مدريد يعبر لنهائي دوري أبطال أوروبا بريمونتادا مثيرة

بلغ فريق ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ما حقق "ريمونتادا" مثيرة أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني وتغلب عليه بهدفين لهدف، مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إياب نصف نهائي المسابقة.

ونجح "الميرينغي" في قلب تأخره أمام العملاق البافاري بهدف الكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68، إلى الفوز بثنائية عبر البديل خوسيلو، بتسجيله هدفين في الوقت القاتل من عمر اللقاء وتحديدا في الدقيقتين 88، و1+90.

وقام حكم اللقاء بإلغاء هدفا لريال مدريد في الدقيقة 72، سجله الهولندي ماتياس دي ليخت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72، بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود خطأ على ناتشو فيرنانديز الذي قام بدفع جوشوا كيميتش.

واستفاد الفريق الإسباني من تعادله بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "أليانز أرينا"، ليؤكد أفضليته بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

وضرب ريال مدريد موعدا في النهائي يوم 1 حزيران/ يونيو المقبل بملعب "ويمبلي" بلندن مع بوروسيا دورتموند الذي تأهل على حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في نصف النهائي الآخر.