ديوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون

صعد النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب (تنس)، اليوم الأربعاء، بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي، الأسترالي أليكس دي مينور، بسبب إصابة في الفخذ.

حصل النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش على بطاقة صعود مجانية إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب (تنس)، اليوم الأربعاء، بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي، الأسترالي أليكس دي مينور، بسبب إصابة في الفخذ.

وأعلن دي مينور، المصنف التاسع في نادي عموم إنجلترا، انسحابه من البطولة قبل ساعات من الموعد المقرر لمباراته مع ديوكوفيتش على الملعب المركزي.

المباراة كانت ستصبح أول ظهور لدي مينور في ربع نهائي ويمبلدون.

وكان وصل إلى هذا الحد في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي أيضا.

يواجه ديوكوفيتش الفائز من مواجهة الأميركي تايلور فريتز والإيطالي لورينزو موسيتي، يوم الجمعة، من أجل مكان في النهائي.

فاز ديوكوفيتش، المصنف الثاني، بسبعة من ألقابه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون.