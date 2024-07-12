جاسمين باوليني أول إيطالية تتأهل لنهائي ويمبلدون

تأهلت جاسمين باوليني أول إيطالية لنهائي ويمبلدون بتغلبها على الكرواتية دونا فيكيتش، وحققت التشيكية كريتشيكوفا المفاجأة وأطاحت بريباكينا.

أصبحت جاسمين باوليني، المصنفة السابعة عالميا، أول لاعبه إيطالية تتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب (تنس)، بعد تغلبها بصعوبة على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين لواحدة، أمس الخميس، في الدور نصف النهائي.

ونجحت باوليني، البالغة من العمر 28 عاما في حسم المواجهة أمام منافستها الكرواتية، المصنفة 37 عالميا، في زمن قدره ساعتين و51 دقيقة، رغم خسارتها للمجموعة الأولى، لكنها عادت لتفوز بالمجموعتين التاليتين بواقع (2-6، و6-4، و7-6).

كما باتت باوليني، أول إيطالية تصل إلى نهائيين مختلفين في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ورابع لاعبة في العصر الحديث تصل إلى أول نهائيين لها في الغراند سلام في نفس العام برولان غاروس وويمبلدون، وذلك بعد كريس إيفرت (1973) وأولغا موروزوفا (1974) وشتيفي غراف (1987).

وضربت باوليني، موعدا في النهائي مع التشيكية بربورا كريتشيكوفا، التي حققت المفاجأة وأطاحت بالكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا بمجموعتين لواحدة بواقع (3-6، و6-3، و6-4).