لوران بلان مدربا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعيين الفرنسي لوران بلان مدربا جديدا للفريق اعتبارا من الموسم المقبل، خلفا للأرجنتني مارسيلو غاياردو الذي تم إنهاء التعاقد معه بسبب تراجع نتائج الفريق.

ونشر نادي الاتحاد، عبر حسابه بمنصة "إكس"، أمس السبت، صورة للمدرب الجديد معلقا عليها بالقول: "نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد".

وجاء اختيار لوران بلان (58 عاما)، الذي أقيل من منصبه مدربا لليون في أيار/ مايو الماضي، بترشيح من كريم بنزيما، قائد الفريق، والذي طلب من إدارة الاتحاد ضرورة التعاقد مع مدرب فرنسي.

وكان الاتحاد على مشارف التوقيع مع ستيفانو بيولي، مدرب فريق ميلان الإيطالي السابق، بعدما وافق على شروط العقد والشروط الشخصية إلا أن المفاوضات توقفت في المرحلة النهائية.

وخاض لوران بلان، 448 مباراة في مسيرته التدريبية، حقق الانتصار في 273 بينما تعادل في 82 لقاء وتعرض للهزيمة في 133، ومن أبرز إنجازات المدرب تحقيق بطولتي الدوري والكأس مع فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المدرب الفرنسي ونادي الاتحاد، توصلا لاتفاق إلى عقد لمدة عامين حتى حزيران/ يونيو 2026، ‏ويتضمن الاتفاق أيضا خيارا لتمديد العقد حتى حزيران 2027.

وأنهى اتحاد جدة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي بالمركز الخامس ليغيب عن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.