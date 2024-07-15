الأرجنتين تحرز لقب كوبا أميركا للمرة الـ16

حصد منتخب الأرجنتين لقب كوبا أميركا للمرة الـ16 بالفوز على كولومبيا 1-0 على الرغم من إصابة ميسي.

أحرز منتخب الأرجنتين بطولة كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي على الرغم من إصابة نجمه ليونيل ميسي في الشوط الثاني ليهزم كولومبيا بهدف نظيف، مساء أمس الأحد، حمل توقيع لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 من عمر اللقاء.

تعرض ميسي لإصابة أثناء ركضه في الملعب دون تدخل من أحد في الدقيقة 64، وغطى وجهه بيديه على مقاعد البدلاء ودخل في نوبة بكاء.

ركض مارتينيز لاحقا إلى مقاعد البدلاء وعانق قائد فريقه بعد الهدف الذي قاد الأرجنتين إلى لقبها الـ16 في كوبا أميركا.

وخلال مباراة بدأت متأخرة ساعة و22 دقيقة بسبب شغب الجماهير بملعب هارد روك بالولايات المتحدة، فازت الأرجنتين بلقبها الكبير الثالث على التوالي بعد كوبا أميركا 2021، وكأس العالم 2022.

أوقفت الأرجنتين أيضا سلسلة مباريات كولومبيا الـ28 الخالية من الهزائم، والتي يعود تاريخها إلى خسارة شباط/ فبراير عام 2022 أمام منتخب ألبيسيليستي.

دخل مارتينيز بديلا في الدقيقة 97 وسجل هدف الفوز من تمريرة ساحرة من جيوفاني لو سيلسو.

وداخل منطقة الجزاء مباشرة، أرسل مارتينيز تسديدة بقدمه اليمنى مرت من خلال ذراعي حارس المرمى كاميلو فارغاس ليسجل هدفه الدولي الـ29.

وخلال مشاركته الـ39، وربما الأخيرة، في كوبا أميركا وهو في الـ37 من عمره، سجل ميسي هدفا واحدا في البطولة.

سقط البرغوث بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في الشوط الأول، لكنه لم يغادر. لكن الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات نظر إلى مقاعد البدلاء بمجرد سقوطه على أرض الملعب في الشوط الثاني، ويبدو أنه علم أن البطولة انتهت بالنسبة له.

خلع ميسي حذائه الأيمن أثناء خروجه، وبدا كاحله منتفخا.