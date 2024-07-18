بطولة إنجلترا: نوتنغهام فوريست يعزز دفاعه بالصربي ميلينكوفيتش

أشاد روس ويلسون، كبير مسؤولي كرة القدم في فوريست بالمدافع الجديد، قائلا إنه "هو جزء أساسي من تخطيط فريقنا هذا الصيف وأعرف مدى حماسته للانضمام إلى النادي".

عزّز نوتنغهام فوريست دفاعه بالتعاقد، اليوم الخميس، مع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، قادما من فيورنتينا الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون دولار.

ووافق ميلينكوفيتش على عقد مدته خمس سنوات مع النادي الإنجليزي الذي تفادى الهبوط إلى "تشامبيونشيب" (الدرجة الثانية) بحلوله في المركز السابع عشر في الموسم المنصرم، بعدما أمضى سبع سنوات في فلورنسا.

وأشاد روس ويلسون، كبير مسؤولي كرة القدم في فوريست بالمدافع الجديد، قائلا إنه "هو جزء أساسي من تخطيط فريقنا هذا الصيف وأعرف مدى حماسته للانضمام إلى النادي".

وتابع "لقد أُعجبنا منذ فترة طويلة بأدائه مع المنتخب الصربي وفي الدوري الإيطالي والمسابقات الأوروبية مع فيورنتينا".

وساعد قلب الدفاع الصربي البالغ 26 عاما فيورنتينا في الوصول إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عامي 2023 و2024، لكن من دون أن يتمكن من الظفر بأي لقب.

وخاض ميلينكوفيتش 264 مباراة مع فيورنتينا بعد انضمامه إليه قادما من بارتيزان بلغراد في 2017. وسيوفر للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب فوريست بديلا للسنغالي موسى نياكاتي المنتقل إلى ليون الفرنسي في وقت سابق من الموسم الماضي.

كما شارك في 57 مباراة دولية مع منتخب صربيا وخاض النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في ألمانيا حيث خرج من دور المجموعات.