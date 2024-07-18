محكمة إسبانية تعاقب مشجعا عنصريا أهان فينيسيوس وروديغر

فرضت محكمة إسبانية حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ضد شخص أهان عنصريا نجمي كرة القدم فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديغر في قسم التعليقات بموقع إخباري رياضي إسباني شهير.

عاقبت محكمة إسبانية مشجعا عنصريا أهان فينيسيوس وروديغر بالحبس 8 أشهر مع وقف التنفيذ.

قال نادي ريال مدريد الإسباني إن محكمة إسبانية أصدرت حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ضد شخص أهان عنصريا نجمي كرة القدم فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديغر في قسم التعليقات بموقع إخباري رياضي إسباني شهير.

وأضاف النادي أن الجاني، الذي لم يذكر اسمه، أدين بتهمة الإضرار بالنزاهة الأخلاقية للاعبين، وكلاهما من السود. وبحسب ما ورد استخدم الشخص أيضا لغة كراهية للحط من قدر عقيدة روديغر الإسلامية.

وأشار إلى أن الجاني تجنب السجن بعد موافقته على المشاركة في برنامج للتوعية بمناهضة التمييز. وقال ريال مدريد إن التعليقات ظهرت على موقع ماركا الإلكتروني.

في حزيران/ يونيو، حُكم على ثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد اعترافهم بتهمة إهانة فينيسيوس عنصريا خلال مباراة بالدوري الإسباني في أيار/ مايو 2023. وكانت هذه أول إدانة في قضايا تتعلق بالعنصرية في كرة القدم الاحترافية في إسبانيا.

تم استهداف فينيسيوس مرارا بإساءات عنصرية خلال المباريات خارج أرض فريقه في إسبانيا على الرغم من محاولات الدوري والسلطات للقضاء على مثل هذه الحوادث.