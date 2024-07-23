الدنماركي إميل هويبيرغ ينضم لمارسيليا الفرنسي

انضم اللاعب الدنماركي إميل هويبيرغ لنادي مارسيليا الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي قادما من توتنهام الإنجليزي.

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده مع الدولي الدنماركي بيير إميل هويبيرغ لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، البالغ من العمر 28 عاما، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي.

وقال نادي الجنوب الفرنسي عبر موقعه الرسمي بالإنترنت، أمس الاثنين، إنه "يسر نادي أولمبيك أن يعلن عن توقيع بيير إميل هويبيرغ من نادي توتنهام هوتسبر".

وتابع أنه "وقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عاما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مع النادي الأولمبي بعد نجاح الفحص الطبي الذي أجراه".

وانضم هويبيرغ إلى توتنهام قادما من ساوثهامبتون في صيف 2020، بعد أن قضى أربعة أعوام مع النادي، الذي يقع على الساحل الجنوبي عقب انتقاله من بايرن ميونخ. ويتبقى للاعب عام واحد في عقده الحالي مع توتنهام.

وكان هويبيرغ لاعبا أساسيا مع توتنهام، ولكن مع اعتماد المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو على بابي ماتار سار إلى جانب إيف بيسوما ورودريغو بينتانكور، فقد تضاءلت فرصته في حجز مكان في التشكيل الأساسي.

وعلى الرغم من مشاركته في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم السابق، فإن معظمها جاء من مقاعد البدلاء.

وأنجز النادي الفرنسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بمسابقة الدوري الفرنسي، صفقة التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود، بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني.