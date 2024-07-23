تشيلسي يتعاقد مع وايلي مقابل 11 مليون دولار

انضم الظهير الأيسر الأميركي كاليب وايلي، لاعب أتلانتا يونايتد، بعقد لمدة ست سنوات إلى صفوف نادي تشيلسي.

تعاقد نادي تشيلسي مع الظهير الأيسر الأميركي كاليب وايلي، لاعب أتلانتا يونايتد، لمدة ست سنوات.

انضم وايلي، 19 عاما، للبلوز في صفقة بلغت قيمتها 11 مليون دولار.

شارك وايلي مع الفريق الأول في أتلانتا عام 2022، وظهر لأول مرة بقميص المنتخب الأميركي في مباراة امام المكسيك في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وايلي في باريس حاليا للمشاركة مع المنتخب الأميركي بدورة الألعاب الأولمبية، ومن المتوقع أن يلعب الموسم المقبل على سبيل الإعارة في صفوف نادي ستراسبورغ الفرنسي، الذي يمتلكه تحالف "بلوكو"، وهو مالك تشيلسي كذلك.