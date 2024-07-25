بطولة السعودية: الاتحاد يُعزز صفوفه بالجناح الفرنسي موسى ديابي

ديابي (25 عاماً) ثالث فرنسي في تشكيلة "العميد" إلى جانب المهاجم كريم بنزيمة ولاعب الوسط نغولو كانتي، تحت قيادة مواطنهم المدرب الجديد لوران بلان.

تعاقد الاتحاد مع الجناح الفرنسي، موسى ديابي، قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري السعودي لكرة القدم ثماني مرات في وقتٍ متأخرٍ أمس الأربعاء.

وبات ديابي (25 عاماً) ثالث فرنسي في تشكيلة "العميد" إلى جانب المهاجم كريم بنزيمة ولاعب الوسط نغولو كانتي، تحت قيادة مواطنهم المدرب الجديد لوران بلان.

وبدأ ديابي مسيرته الاحترافية مع باريس سان جيرمان ومرّ على كروتوني الإيطالي لفترةٍ وجيزةٍ بالإعارة، قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن الألماني ومنه إلى أستون فيلا.

وخاض الجناح الأيمن 54 مباراة مع أستون فيلا ضمن مختلف المسابقات في الموسم الماضي، مسجّلاً 10 أهداف وصانعاً 9 تمريراتٍ حاسمة.

مثّل منتخب بلاده في 11 مباراة آخرها أمام تشيلي ودياً في 26 آذار/ مارس 2024 ولم يُستدعَ إلى تشكيلة "الديوك" التي شاركت في كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا.

ويعسكر الاتحاد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، في إسبانيا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.