رابطة "أن بي ايه" تبيع حقوق بث الدوري بـ76 مليار دولار

فادت تقارير من شبكة "إي أس بي أن"، صحيفة "وول ستريت" ومجلة "فوربس" بأن هذه الصفقة تُقدّر قيمتها بـ76 مليار دولار.

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) عن بيع حقوق مباريات الدوري إلى "والت ديزني"، "أن بي سي يونيفرسال" و"أمازون" لـ11 موسما بدءا من 2025-2026 حتّى 2035-2036 مقابل صفقةٍ تُقدّر بنحو 76 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تُعزز هذه العقود قيمة كل فريق من فرق الدوري ورواتب أبرز نجوم كرة السلة، بالإضافة إلى توسيع تغطية المباريات لمتابعي البث التلفزيوني الأميركي والعالمي وكذلك المشاهدين عبر البث الرقمي.

وأفادت تقارير من شبكة "إي أس بي أن"، صحيفة "وول ستريت" ومجلة "فوربس" بأن هذه الصفقة تُقدّر قيمتها بـ76 مليار دولار.

وقال مفوّض رابطة الدوري، آدم سيلفر، إن "اتفاقياتنا الإعلامية العالمية الجديدة مع ديزني وأن بي سي يونيفرسال وأمازون ستزيد من مدى وصول وإمكانية وصول مباريات الدوري الأميركي للمحترفين للجماهير في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف أنه "سيوزّع هؤلاء الشركاء محتوانا عبر مجموعة واسعة من المنصات ويساعدون في تحويل تجربة المشجعين على مدار العقد المقبل".