انسحاب الكازاخستانية ريباكينا من أولمبياد باريس

انسحبت الكازاخستانية ريباكينا من أولمبياد باريس دون الكشف عن السبب، لتنضم المصنفة الرابعة عالميا في كرة المضرب (تنس) إلى قائمة الغيابات.

أعلنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا، مساء أمس الخميس، انسحابها من منافسات فردي وزوجي كرة المضرب (تنس) بأولمبياد باريس 2024، دون الكشف عن السبب، لتنضم إلى قائمة الغيابات.

انسحاب ريباكينا (25 عاما) جاء بعد ساعات من إجراء قرعة المنافسات، لتحل الفرنسية كارولين غارسيا بدلا عنها في مواجهة الرومانية جاكلين أدينا كريستيان في الجولة الأولى من منافسات الفردي.

كما سيتم استبدال ريباكينا ومواطنها ألكسندر بوبليك، بالزوجين الأرجنتينيين بودوروسكا وجونزاليز، اللذين سيواجهان غوف وفريتز في الجولة الأولى.

ولم تلعب ريباكينا أي مباراة رسمية منذ نصف نهائي بطولة ويمبلدون، حيث خسرت أمام التشيكية بربورا كريتشيكوفا، بمجموعتين مقابل واحدة.

ولحقت ريباكينا بالإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، الذي انسحب بدوره بسبب المرض، والدنماركي هولغر روني، والبريطاني أندي موراي والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتوجت لاعبة التنس الكازاخستانية هذا الموسم بثلاثة ألقاب خلال 5 نهائيات، كما تأهلت للمربع الذهبي في بطولة ويمبلدون المفتوحة، ثالث البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، بعد فوزها بلقب 2022.