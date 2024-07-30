أولمبياد باريس: أوكلاغان تتوج بذهبية 200 متر حرة

تُوّجت السباحة الأسترالية، مولي أوكلاغان، بالميدالية الذهبية إثر فوزها في سباق 200 متر حرة مواصلة تألقها بعد فوزها بذهبية التتابع 4×100م حرة ومسجلة رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

واصلت السباحة الأسترالية، مولي أوكلاغان، تألقها في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بفوزها بذهبية سباق 200 متر حرة للسيدات، الاثنين، مسجلة رقما قياسيا أولمبيا جديدا للسباق.

وقطعت أوكلاغان، مسافة السباق في زمن 1:53.27 دقيقة محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل باسم مواطنتها أريارن تيتموس وقدره 1:53.50 دقيقة في أولمبياد طوكيو 2020.

واكتفت تيتموس بالحصول على الميدالية الفضية بزمن قدره 1:53.81 دقيقة، فيما حققت سيوبهان هوغي من هونغ كونغ الميدالية البرونزية بزمن قدره 1:54:55 دقيقة.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية للسباحة الأسترالية البالغة من العمر 20 عاما، بعد فوزها، السبت، بذهبية التتابع 4×100متر حرة مع زميلاتها شينا جاك، وميغ هاريس وإيما ماكيون برقم أولمبي جديد.