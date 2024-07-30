أولمبياد باريس: اللجنة الأولمبية الفلسطينية تكرر طلب إقصاء إسرائيل

الأولمبية الدولية: "اعتمادا إلى من تستمعون، هناك بين 20 و30 حربا في العالم. وإذا استمعنا إلى كل الشكاوى من كل الفرق، لن يبقى أحد هنا"، مضيفا "مهمتنا هي مهمة رياضية، نترك السياسة للسياسيين".

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء أنه كرّر طلبه من اللجنة الأولمبية الدولية إقصاء إسرائيل من أولمبياد باريس، خصوصا بسبب الحرب المتواصلة على غزّة.

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وفي رسالة أولى رسمية وجهّها قبل انطلاق الأولمبياد في 26 تموز/يوليو إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال الطرف الفلسطيني "تصرّفت اللجنة الأولمبية الدولية وفيفا بطريقة حاسمة ضد منتهكي الهدنة الأولمبية" والدليل "إيقاف الفرق الروسية من قبل الأولمبية الدولية ردا على غزو أوكرانيا".

"لم نتلق أي ردّ" على هذا الطلب رغم "خطورة" الموقف، بحسب ما قال الرجوب في مؤتمر صحافي في السفارة الفلسطينية في باريس، مشيرا إلى أنه سيلجأ "إلى كل الخيارات" القانونية لتقديم طلبه من المحكمة الرياضية السويسرية وصولا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتابع الرجوب "أرسلنا تذكيرا هذا الصباح" طالبين من الأولمبية الدولية "توضيح ما إذا كان انتهاك الهدنة الأولمبية، تطبيق نظام فصل عنصري، ضمّ الأراضي الفلسطينية وأن يكون الرياضيون الإسرائيليون أعضاء في جيش الاحتلال، سيؤدّون إلى تغيير سياسة اللجنة الأولمبية الدولية في ما يتعلّق بمشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية الدولية".

وأردف "أن تكون حياديا من وجهة نظر سياسية وأن تكون سلبيا هما شيئان مختلفان".

ومن جهتها، قالت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء، إن رئيسها الألماني توماس باخ قابل الرجوب "خلال الأسبوع".

وقال المتحدّث باسمها مارك أدامس "اعتمادا إلى من تستمعون، هناك بين 20 و30 حربا في العالم. وإذا استمعنا إلى كل الشكاوى من كل الفرق، لن يبقى أحد هنا"، مضيفا "مهمتنا هي مهمة رياضية، نترك السياسة للسياسيين".

ومنذ الخريف الماضي، تسعى اللجنة الأولمبية الدولية إلى تحييد نفسها عن الحرب الدائرة في غزة، من خلال الحديث عن "حل الدولتين"، إذ تتعايش بنظرها اللجنتان الأولمبية الفلسطينية والإسرائيلية منذ العام 1995، وهذا إرث من اتفاقيات أوسلو.

وإذا كانت الأولمبية الدولية قد تحرّكت سريعا إزاء الحرب في أوكرانيا، موقفة روسيا لمدة عام عن المسابقات الدولية، قال باخ إن "وضع إسرائيل وفلسطين مختلف تماما".

ويشارك الوفد الإسرائيلي بـ88 رياضيا مقابل 8 لفلسطين.