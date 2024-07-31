المغرب يتأهل للدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس

يواجه المغرب في دور الثمانية، يوم الجمعة المقبل، صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى، التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وغينيا ونيوزيلندا.

تأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، بفوزه على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن الجولة الختامية للمجموعة الثانية.

وتمكن "أسود الأطلس" من حسم نتيجة اللقاء في الشوط الأول، بعد أن تقدم بأهدافه الثلاثة عبر أمير ريتشاردسون وسفيان رحيمي وعبد الصمد الزلزولي في الدقائق 19، و28، و36 على التوالي.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى العراق، بعد ضمانه للفوز لتمر الدقائق دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة رفع منتخب المغرب رصيده من النقاط إلى 6 في صدارة المجموعة وخلفه منتخب الأرجنتين بنفس الرصيد، الذي فاز بدوره على أوكرانيا بهدفين دون رد، وتأهلا معا لربع النهائي.

ويلعب المغرب في دور الثمانية، يوم الجمعة المقبل، مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى، التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وغينيا ونيوزيلندا.