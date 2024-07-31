مصر تتغلب على إسبانيا بكرة القدم في أولمبياد باريس

سجلت مصر فوزا تاريخيا على إسبانيا بهدفين لهدف، مساء أمس الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أحرز منتخب مصر الأولمبي فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بهدفين لهدف، مساء أمس الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ورفع منتخب "الفراعنة" بهذا الانتصار رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر جدول ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بفارق نقطة عن منتخب "لا روخا" صاحب المركز الثاني، وتأهلا معا إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدف دون رد سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 40 بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من زميله أحمد مصطفى "زيزو".

وعاد نفس اللاعب لهز الشباك الإسبانية في الدقيقة 63 مستغلا خطأ دفاعيا فادحا من جون باتشيكو في إعادة الكرة إلى حارسه ليقتنصها إبراهيم عادل ويودعها في الشباك أثناء خروج الحارس لملاقاته.

وفي الدقيقة 90، وفي غفلة من دفاعات مصر ارتقى المهاجم أمودريون وحول الكرة برأسه بطريقة رائعة داخل شباك حمزة علاء مسجلا هدف إسبانيا الوحيد.

وتلعب مصر في الدور ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اليابان، وباراغواي، ومالي، وإسرائيل.