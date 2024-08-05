سيمونز يستمر بالدوري الألماني معارا من سان جيرمان

لعب سيمونز (21 عاما) 43 مباراة مع لايبزيغ ضمن جميع المسابقات، سجّل خلالها 10 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة.

سيستمر لاعب الوسط الهجومي الهولندي، تشافي سيمونز، مع لايبزيغ بالإعارة من ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم جديد واحد من دون خيار الشراء، بعدما قدّم موسما ماضيا رائعا في الدوري الألماني، وفقا لما أعلنه النادي الباريسي اليوم الإثنين.

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وقال سان جيرمان في بيان "يتمنى باريس سان جيرمان لتشافي موسما جيدا مع لايبزيغ".

وهذه المرة الثانية تواليا التي ينتقل فيها الهولندي إلى النادي الألماني بالإعارة.

ولعب سيمونز (21 عاما) 43 مباراة مع لايبزيغ ضمن جميع المسابقات، سجّل خلالها 10 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة.

واختير من قبل المدرب رونالد كومان للمشاركة في كأس أوروبا 2024 التي احتضنتها ألمانيا، فسجّل هدفا واحدا أمام إنجلترا ضمن نصف النهائي الذي حسمه "الأسود الثلاثة" 2-1.

وكان سيمونز قد بدأ مسيرته الاحترافية مع سان جيرمان في موسم 2021-2022، لكن سرعان ما انتقل بصفقة نهائية إلى أيندهوفن حيث لعب موسما واحدا، ومنه عاد مباشرة إلى النادي الباريسي الذي أعاره إلى لايبزيغ.

واحتل لايبزيغ المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي ضامنا التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا.