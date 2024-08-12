آرسنال يسعى إلى ضم نجم بايرن ميونخ

يرغب كومان (28 عاما) في الانتقال إلى آرسنال هذا الصيف، لكنه يريد الحصول على ضمانات بشأن دقائق اللعب التي سيحصل عليها.

أبدى آرسنال الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووفقا لموقع "Football Insider"، فإن آرسنال يخطط للتحرك من أجل ضم جناح البايرن، كينغسلي كومان، على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن الفريق البافاري سيسمح للاعبه بالرحيل هذا الصيف، لكن مع ضرورة وضع شرط سواء اختياري أو إلزامي بشرائه عقب نهاية الإعارة.

ويرغب كومان (28 عاما) في الانتقال إلى آرسنال هذا الصيف، لكنه يريد الحصول على ضمانات بشأن دقائق اللعب التي سيحصل عليها.

وانضم كومان لبايرن ميونخ من صفوف يوفنتوس عام 2017، وشارك مع الفريق في 294 مباراة سجل خلالها 63 هدفًا وصنع 66 هدفًا، كما أنه سجل هدف فوز البافاري في نهائي دوري الأبطال عام 2020 على حساب باريس سان جيرمان.

ولم يشارك كومان مع البايرن سوى في 27 مباراة الموسم الماضي، ولن يحظى بضمانات المشاركة أساسيًا رفقة آرسنال في ظل تواجد بوكايو ساكا مكانه في التشكيل الأساسي للجانرز.