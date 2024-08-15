بوكيتينو في طريقه إلى وجهة تدريبية مفاجئة

ذكرت التقارير أن الصفقة جرى التوصل إليها بعد عدة محادثات مع المدير الفني للاتحاد الأميركي لكرة القدم مات كروكر، وأنه لم يتم توقيع أي عقد قبل الحصول على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الاتحاد الأميركي.

وافق المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، على الإشراف على منتخب كرة القدم الأميركي؛ بحسب ما أعلنت وسائل محلية عدة الخميس.

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ونقلت صحيفة "ذي أثلتيك" وشبكة "اي أس بي ان" عن مصادر لم تكشف عنها أن بوكيتينو الذي انفصل عن تشيلسي الإنجليزي سيحل بدلا من غريغ برهالتر.

ويصل بوكيتينو (52 عاما) قبل عامين من استضافة الولايات المتحدة مونديال 2026 إلى جانب جارتيها المكسيك وكندا.

وسبق لبوكيتينو الإشراف على تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين أيضا وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت التقارير أن الصفقة جرى التوصل إليها بعد عدة محادثات مع المدير الفني للاتحاد الأميركي لكرة القدم مات كروكر، وأنه لم يتم توقيع أي عقد قبل الحصول على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الاتحاد الأميركي.

وأشارت "اي اس بي ان" أن المدرب الأرجنتيني لا يمكنه توقيع عقد مع الاتحاد الاميركي للعبة حتى يتم حل وضعه المالي مع تشيلسي، لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع تولي بوكيتينو تدريب المنتخب الأميركي في الوقت المناسب لخوض مباراة ودية ضد كندا في 7 أيلول/سبتمبر في كانساس سيتي، بحسب الشبكة الأميركية.