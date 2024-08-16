أرتيتا يقر بصعوبة انتزاع لقب الدوري الإنجليزي من السيتي

سُئل أرتيتا عما سيتطلبه الأمر للفوز باللقب بعد نيل الوصافة خلف سيتي في الموسمين الماضيين، فأجاب أن على فريقه الوصول لآفاق جديدة من أجل إزاحة فريق مواطنه بيب غوارديولا عن العرش.

أقر المدرب الإسباني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، بصعوبة انتزاع لقب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، معتبرا أن فريقه بحاجة كي يكون قريبا من "المثالية" من أجل إزاحة الـ"سيتيزينس" عن العرش.

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ورغم أنه لم يسبق لآرسنال أن حصد في مشواره في الدوري الإنجليزي غلة أكثر من تلك التي حصدها الموسم الماضي بجمعه 89 نقطة، إلا أنه خسر سباق اللقب مع السيتي الذي دخل التاريخ كأول فريق يتوج بطلا لمرة رابعة تواليا.

وأنهى آرسنال الموسم في الوصافة بفارق نقطتين عن السيتي الذي حسم اللقب في المرحلة الختامية بفوزه على وست هام، ما جعل فوز فريق أرتيتا على إيفرتون من دون فائدة، ليستمر بذلك بحث "المدفعجية" عن لقبهم الأول في الدوري منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وعشية المباراة الأولى لآرسنال في الموسم الجديد من الدوري السبت على أرضه ضد ولفرهامبتون، سُئل أرتيتا عما سيتطلبه الأمر للفوز باللقب بعد نيل الوصافة خلف سيتي في الموسمين الماضيين، فأجاب أن على فريقه الوصول لآفاق جديدة من أجل إزاحة فريق مواطنه بيب غوارديولا عن العرش.

ورأى أن تحقيق اللقب يتطلب "تحطيم المزيد من هذه الأرقام القياسية مرة أخرى، كسب المزيد من النقاط بالتأكيد"، مضيفا "لن يكون ذلك (89 نقطة) كافيا. مع المستوى الذي نتنافس به وازدياد الصعوبة كل موسم، يتعين علينا أن نتحسن مرة أخرى".

وتابع "لا أعرف ما هي المثالية لكن يجب أن تكون قريبة جدا من الأرقام التي رأيناها في الأعوام الأخيرة".

وكان أرتيتا سعيدا بشكل خاص باستجابة لاعبيه وتصميمهم على اللحاق بالسيتي، كاشفا "لقد عقدنا اجتماعا مع جميع لاعبي النادي وكان اللاعبون يقولون لي ’سنكون أفضل، سنفعل ذلك، نريد المزيد’. إنهم من يقودون هذا الطموح".

وقد يسجل المدافع الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري، القادم هذا الصيف من بولونيا، بدايته مع الفريق اللندني ضد ولفرهامبتون، لكن سيحرم أرتيتا من خدمات المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو بسبب إصابة في الركبة.