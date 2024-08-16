رويس ينضم إلى لوس أنجليس بعد قضاء 12 عاما مع بوروسيا دورتموند

قال المدير العام لنادي غالاكسي، ويل كونتز، إنه "نتطلع إلى مساهمات ماركو في لوس أنجليس غالاكسي مع دخولنا المرحلة النهائية الحاسمة من موسم الدوري الأميركي لكرة القدم 2024 وما بعده".

يتجه ماركو رويس إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد أن وافق، أمس الخميس، على عقد مع لوس أنجليس غالاكسي حتى نهاية موسم 2026.

غادر لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما بوروسيا دورتموند الألماني في أيار/ مايو بعد قضاء 12 عاما مع نادي مسقط رأسه.

تم اختيار رويس كأفضل لاعب كرة قدم في الدوري الألماني عامي 2012 و2019.

أحرز رويس 15 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 48 مباراة مع منتخب ألمانيا من عام 2011 إلى عام 2012.

وأحرز هدفا وصنع آخر في فوز ألمانيا 2-1 على السويد بدور المجموعات لكأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل 170 هدفا وصنع 131 تمريرة حاسمة في 429 مباراة مع دورتموند.

وقال المدير العام لنادي غالاكسي، ويل كونتز، إن "ماركو رويس لاعب عالمي المستوى ارتقى إلى أعلى مستوى في الرياضة... بالنسبة لماركو، لاعب العام في الدوري الألماني مرتين، فإن الانضمام إلى غالاكسي بعد أن لعب مسيرته بالكامل في ألمانيا هو شهادة على المشروع الذي نواصل العمل عليه في النادي".

وأضاف أنه "نتطلع إلى مساهمات ماركو في لوس أنجليس غالاكسي مع دخولنا المرحلة النهائية الحاسمة من موسم الدوري الأميركي لكرة القدم 2024 وما بعده".