أنشيلوتي: مبابي موهبة غير عادية ويجب مساعدته للتأقلم

شدد أنشيلوتي على أنه "لا يمكننا التفكير بما سيحدث في أيار/مايو (نهاية الموسم)، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أيار/مايو بأفضل وصع ممكن".

رأى المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، أن الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي "موهبة غير عادية ويجب مساعدته للتأقلم"، وذلك عشية المباراة الأولى لفريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني ضد مضيفه ريال مايوركا.

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وقال الإيطالي إن نجم باريس سان جيرمان السابق المنضم إلى ريال هذا الصيف في صفقة انتقال حر "اندمج بشكل جيد جدا في غرفة الملابس، إنه جدي جدا، وصل بتواضع وبدأ بشكل جيد للغاية (بتسجيله في أول مباراة له في كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي)".

وأضاف عن المهاجم الفرنسي الذي تدرب أمام الصحافة لأول مرة منذ وصوله "أنا لا أسأل أي لاعب أبدا عن عدد الأهداف التي يجب أن يسجلها. ما أطلبه من جميع اللاعبين هو تقديم كل ما لديهم للفريق... كل شخص لديه صفاته، إن كانت تكتيكية أو فنية، لكن يجب عليه وضعها في خدمة الفريق".

وردا على سؤال حول التوقعات الهائلة المحيطة ببطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، أجاب أنشيلوتي "لا أحد يتحدث هنا عن (الفوز) سداسية، بل فقط عن (الفوز بـ) المباريات التي يتعين علينا خوضها"، مضيفا أن "مع هذا الفريق يمكننا أن نكون منافسين في كافة المسابقات".

وشدد على أنه "لا يمكننا التفكير بما سيحدث في أيار/مايو (نهاية الموسم)، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أيار/مايو بأفضل وصع ممكن".

وبعدما حسم كأس السوبر الأوروبي الأربعاء بفوزه على أتالانتا بطل "يوروبا ليغ" بهدفي الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي ومبابي، يبقى أمام ريال خمسة أهداف لتحقيق السداسية في الموسم الجديد من خلال إحراز الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

ومع إقامة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة بمشاركة 32 فريقا في بطولة تحتضنها الولايات المتحدة بين 16 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو المقبلين، سيكون ريال أمام موسم طويل وشاق و"لتجنب الإصابات، نقوم بتقييم كيفية منح إجازات فردية للاعبين في بعض الأحيان خلال الموسم" وفق ما أفاد أنشيلوتي.

وأوضح أن ريال يفكر "بمنحهم أسبوعا للراحة مع عائلاتهم، لاسيما اللاعبين الدوليين الذين لا يحصلون تقريبا على أي أيام راحة".

ومع ذلك، أكد أن الفريق لن يتغير من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من إصابة الفرنسي إدواردو كامافينغا واعتزال الألماني توني كروس من دون تعويضه بلاعب آخر.

وقال "لسنا بحاجة إلى قلب دفاع، لأننا نعتقد أن (النمسوي) دافيد ألابا سوف يتعافى بشكل جيد (من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها الموسم الماضي) وسيعود"، مضيفا "لدينا لاعبين شباب مستعدين للعب ويمكنهم أن يقدموا لنا الكثير".

صحيح أن ريال ضم مبابي والمهاجم البرازيلي الشاب اندريك (18 عاما)، لكنه خسر الكثير من العناصر المؤثرة والأمر لا يتعلق وحسب بكروس، بل رحل القائد ناتشو فرنانديز إلى القادسية السعودي والمهاجم خوسيلو إلى الغرافة القطري، كما انضم قلب الدفاع الشاب رافا مارين لنابولي الإيطالي والمهاجم الشاب خوانمي إلى بلد الوليد.