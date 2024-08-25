ليفاندفسكي يهدي برشلونة فوزا صعبا أمام بلباو

أهدى البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه برشلونة فوزا صعبا على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين لهدف، السبت، على ملعب "لويس كومبانيس"، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليغا".

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف الفوز للبلوغرانا في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من بيدري، حاول الحارس تشتيتها لتتهيأ للمهاجم البولندي.

وكانت نتيجة الشوط الأول انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث أحرز لامين يامال هدف التقدم لبرشلونة عند الدقيقة 24، وتعادل أوهيان سانسيت للفريق الباسكي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق هدف عن سيلتا فيغو المتصدر، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وفي نفس الجولة، فاز أوساسونا على ضيفه ريال مايوركا بهدف لمثله، سجله روبن غارسيا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.