بطولة السعودية: فوز صعب للهلال على ضمك بفضل ميتروفيتش

رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما بقى ضمك بدون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية توالياً .

واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هوايته التهديفية ليقود الهلال إلى الفوز على ضمك بصعوبة 3-2، الأربعاء، في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للهلال ميتروفيتش هدفين (45 و84) ومصعب الجوير (73)، فيما سجل لضمك، فرنسوا كامانو (49)، وحبيب ديالو(53) .

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما بقى ضمك بدون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية توالياً .

وسجل ميتروفيتش ثنائية للمباراة الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي الدوري.

بدأ اللقاء بسيطرة لفريق الهلال في محاولة لتسجيل هدف السبق وهو ما كاد يحدث حين نفذ سالم الدوسري ركلة ركنية حارس مرمى ضمك تصدى لرأسية علي البليهي (5).

وافتتح ميتروفيتش التسجيل بعد مرور 18 دقيقة، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعيِ وجود تسلل.

ثم توقف اللعب أواخر الشوط الأول لإصابة ميتروفيتش في كرة مشتركة مع لاعب ضمك عبد القادر بدران وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء من دون طائل.

وسجل لاعب ضمك الحبيب ديالو هدفا بعدما وصلته كرة على حدود منطقة الجزاء توغل بها وسددها في المرمى، ولكن الحكم ألغاها بداعي التسلل.

وافتتح ميتروفيتش هدف التقدم من رأسية قبل نهاية الشوط الأول. لكن ضمك أدرك التعادل عن طريق كامانو (49). وسرعان ما تقدم عن طريق ديالو (53).

واستغل مصعب الجوير خطأ حارس مرمى ضمك في إبعاد الكرة وأدرك التعادل (73) بتسديدة في المرمى.

وواصل الهلال الضغط حتى تمكن ميتروفيتش من تسجبل الهدف الثاني له والثالث للهلال مستغلا من كرة عرضية(84) .

وفي المباراة الثانية فاز الوحدة علي العروبة 2-1. سجل النيجيري أوديون إيغالو (1) ومراد خضري (90+3) للوحدة، وللعروبة زياد الحنيظي (33).

وارتفع رصيد الوحدة إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد العروبة بدون نقاط في المركز السادس عشر.