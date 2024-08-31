آرسنال المنقوص يسقط في فخ التعادل أمام برايتون

بدأ آرسنال اللقاء مندفعا نحو الأمام، واستخدم سرعة بوكايو ساكا لتهديد مرمى الحارس الهولندي بارت فيربروخن لكنّ الأخير كان في المرصاد لمحاولته (8).

سقط آرسنال في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 1-1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي السبت على ملعب الإمارات.

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وبعد أن افتتح الدولي الألماني كاي هافيرتز التسجيل للنادي اللندني (38)، عادل البرازيلي جواو بيدرو (58) النتيجة لبرايتون الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.

وتساوى الفريقان برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، مع أفضلية الأهداف لمصلحة برايتون.

وجاءت اللحظة المفصلية في اللقاء بعد طرد مثير للجدل لديكلان رايس في مستهل الشوط الثاني (48) بعد نيله بطاقتين صفراوين، ليُكمل "المدفعجية" الشوط الثاني بكامله بعشرة لاعبين.

ولم يخلُ طرد رايس من جدل كبير، إذ نال لاعب وسط آرسنال بطاقة صفراء ثانية بعد ركله الكرة بطريقة هادئة مما اعتبره الحكم عرقلة للعب، في حين ظهر الاستغراب جليا على مدرب ولاعبي وجماهير آرسنال.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أنّ رايس قد طرد بسبب "عرقلة اللعب". ولم تتدخل تقنية الحكم المساعد "فار" كون اللقطة مرتبطة ببطاقة صفراء وليس ببطاقة حمراء مباشرة.

واستفاد برايتون على أكمل وجه من طرد رايس، ليعادل النتيجة ويضع حدا لسلسلة انتصارات آرسنال الطامح لاستعادة اللقب للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وبدأ آرسنال اللقاء مندفعا نحو الأمام، واستخدم سرعة بوكايو ساكا لتهديد مرمى الحارس الهولندي بارت فيربروخن لكنّ الأخير كان في المرصاد لمحاولته (8).

وكاد الغانرز يدفع ثمن إضاعة الفرصة عندما تصدى الحارس الإسباني ديفيد رايا لرأسية الغامبي يانكوبا مينتيه (14).

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 38 ليتمكن الألماني هافيرتز من افتتاح التسجيل بعد أن سرق ساكا الكرة مستفيدا من خطأ دفاعي، ليهيّئ الكرة أمام هافيرتز المنفرد بمرمى برايتون، فلم يتردد الأخير بإرسالها لولبية فوق الحارس المتقدم (38).

وفي الشوط الثاني، شكّل طرد رايس لحظة مفصلية في المباراة استفاد على إثرها برايتون ليعادل النتيجة عن طريق بيدرو إثر تمريرة بينية من لويس دانك إلى مينتيه الذي بادر إلى التسديد فتصدى لها رايا مباشرة إلى بيدرو الذي تابعها داخل المرمى (58).

هذا الهدف كان الأول في مرمى أرسنال هذا الموسم، وكاد هافيرتس يعيد التقدم لأرسنال من انفرادية أخرى لكنّ حارس برايتون أنقذ فريقه (75)، ثمّ كرر تألقه بعد دقيقتين من محاولة أخرى لساكا (77).