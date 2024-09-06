ليون الفرنسي يضم لاعب خط وسط مرسيليا جوردان فيريتو

سيلعب فيريتو في مركز صانع الألعاب، وسيتمكن الفريق من تسجيله في الدوري الأوروبي، حيث تسمح القواعد الفرنسية للأندية بالتعاقد مع لاعب إضافي خارج فترة الانتقالات العادية طالما أنه يلعب محليا.

أعلن نادي ليون الفرنسي ضم لاعب خط وسط نادي مرسيليا والمنتخب، جوردان فيريتو، بعقد لمدة عامين.

وقال ليون في بيان في وقت متأخر من الأربعاء إن الصفقة تبلغ قيمتها أربعة ملايين يورو (4.4 ملايين دولار)، مع مكافآت تصل إلى ثلاثة ملايين يورو وأرباح تصل إلى 25 بالمائة من قيمة العقد في حالة الانتقال إلى نادي آخر.

لم يكن فيرتو جزءا من خطط مدرب مرسيليا الجديد، روبرتو دي زيربي. وأراد النادي التخلص من فيريتو خلال فترة الانتقالات لكنه لم يتمكن من إبرام صفقة قبل يوم الموعد النهائي.

وسيلعب فيريتو في مركز صانع الألعاب، وسيتمكن الفريق من تسجيله في الدوري الأوروبي، حيث تسمح القواعد الفرنسية للأندية بالتعاقد مع لاعب إضافي خارج فترة الانتقالات العادية طالما أنه يلعب محليا.

لعب فيرتو (31 عاما) لنادي نانت الفرنسي، ولعب أيضا مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي إيطاليا في فيورنتينا وروما. وشارك بالفعل في أكثر من 500 مباراة، وسجل 66 هدفا، ومرر 63 تمريرة حاسمة.

وفاز فيريتو بدوري الأمم الأوروبية 2021 مع فرنسا، ولعب في كأس العالم 2022.