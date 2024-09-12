رابطة المحترفين الفرنسية تطالب سان جيرمان بدفع ما يطالب به مبابي

دخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

طالبت رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية "أل أف بي" نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري المحلي، بدفع الرواتب والمكافآت المستحقة عليه لنجمه السابق كيليان مبابي وقدرها 55 مليون دولار.

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ولجأ مبابي، المنتقل هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني بعد وصوله إلى نهاية عقده مع سان جيرمان، إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم التي اجتمعت الأربعاء بحضور الطرفين.

وأوصت اللجنة في البداية بالوساطة، لكن في مواجهة رفض اللاعب، طلبت من سان جيرمان دفع مبلغ الـ55 مليون يورو في غضون أسبوع.

لكن النادي الباريسي أصدر بيانا الخميس أفاد فيه بأنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلا "في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى".

وشدد مصدر مقرب من النادي "نحن لا ندفع".

وفي بيان صادر عنه الأربعاء، كان سان جيرمان مرحبا بالوساطة الذي "يسعى إليها منذ أشهر عديدة".

ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط/فبراير، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان/أبريل، أيار/مايو وحزيران/يونيو)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة.

وفي بداية العام، أفاد الطرفان بأن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جيرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.

ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في نيسان/أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.