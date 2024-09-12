محكمة بريطانية تمنع لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز من قيادة السيارة 6 أشهر

قضت محكمة بريطانية، الأربعاء، بمنع لاعب خط وسط تشيلسي، إنزو فرنانديز، من القيادة لمدة ستة أشهر بسبب مخالفات مرورية في ويلز.

لم يحضر فرنانديز، البالغ من العمر 23 عاما، إلى المحكمة في جلسة النطق بالحك، أمس. وقد أدين في وقت سابق من العام الجاري بتهمتين تتعلقان بالفشل في تحديد هوية سائق سيارة بورش كايين.

يُزعم أن سائق السيارة تجاوز إشارة المرور الحمراء في بلدة لانيلي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتم رصده وهو يقود بسرعة في سوانزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ولم يثبت أن فرنانديز هو سائق السيارة.

وكان فرنانديز، الذي لعب مع الأرجنتين في كولومبيا يوم الثلاثاء، هو المالك المسجل للسيارة، لكنه لم يستجب لطلبات الشرطة للحصول على معلومات.

كما أمرت المحكمة بدفع غرامة ومصاريف قدرها 3020 جنيها إسترلينيا (4 آلاف دولار).