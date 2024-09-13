رافاييل نادال ينسحب من بطولة كأس ليفر للتنس في برلين

لم يتطرق بطل غراند سلام 22 مرة إلى لياقته البدنية الحالية بعد سلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة، ولا متى قد يلعب مرة أخرى.

انسحب رافاييل نادال، الخميس، من بطولة كأس ليفر التي تقام الأسبوع المقبل في برلين، ما يجعل من غير الواضح متى سيلعب النجم الإسباني العظيم مرة أخرى.

كانت بطولة كأس ليفر - البطولة التي اعتزل فيها روجر فيدرر عام 2022 بعد التعاون مع نادال في الزوجي - ستصبح أول حدث لنادال منذ أولمبياد باريس وربما واحدة من آخر مشاركاته على الإطلاق.

وقال نادال، البالغ من العمر 38 عاما، "أنا محبط حقا لأشارك أنني لن أتمكن من المنافسة في كأس ليفر ببرلين الأسبوع المقبل... هذه مسابقة جماعية ولدعم فريق أوروبا حقا، أحتاج إلى القيام بما هو أفضل لهم وفي هذه اللحظة يوجد لاعبون آخرون يمكنهم مساعدة الفريق على تحقيق الفوز".

لم يتطرق بطل غراند سلام 22 مرة إلى لياقته البدنية الحالية بعد سلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة، ولا متى قد يلعب مرة أخرى.

انسحب نادال الشهر الماضي من بطولة أميركا المفتوحة، ما يعني أنه غاب عن ثلاث من بطولات غراند سلام الأربع في عام 2024.

ولعب آخر مرة حين وصل إلى ربع نهائي الزوجي للرجال في دورة الألعاب الأولمبية، حيث خسر أيضا في الجولة الثانية من الفردي أمام نوفاك ديوكوفيتش.

بطولة كأس ليفر، التي تقام في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، هي مسابقة داخلية للرجال على الملاعب الصلبة تضم فريق أوروبا ضد فريق العالم.

ولم يتم الإعلان عن بديل لنادال حتى الساعة.